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Участники протестов в Париже захватили Лионский вокзал

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Фото: Соцсети
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Участники протестов в Париже прорвались на Лионский вокзал, где должен был появиться министр национального просвещения Папа Ндиайе. Очевидцы 25 апреля опубликовали видеозаписи в социальных сетях.

На кадрах с места событий видно, что бунтующие столпились возле поезда, на котором приехал глава минпросвещения. Полицейским с трудом удалось сдержать натиск толпы, а в это время Ндиайе под конвоем вывели с вокзала через запасный выход.

Власти Франции устояли после принятия пенсионной реформы
Сколько голосов не хватило для падения правительства Пятой республики

Ранее, 22 апреля, французский профсоюз «Национальная федерация горнодобывающей промышленности и энергетики» (FNME) пригрозил оставить Каннский фестиваль или Гран-при Монако без электричества с требованием не принимать реформу о повышении пенсионного возраста.

15 апреля четыре железнодорожных профсоюза объявили 20 апреля днем выражения «железнодорожного гнева». Также другие профсоюзы призвали к «исключительной и народной» демонстрации против пенсионной реформы 1 мая. Отмечается, что подобная акция представителей всех профессий станет исторической для Франции.

Это стало ответом на то, что 15 апреля Макрон подписал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет.

Во Франции из-за этой реформы не прекращаются забастовки. Манифестанты жгут фаеры и выкрикивают в мегафон лозунги, призывая граждан к продолжению протеста. Забастовки начались после того, как 16 марта без голосования в парламенте был принят закон об увеличении пенсионного возраста.

Реформа предполагает постепенное увеличение срока выхода на пенсию начиная с 1 сентября 2023 года. Планируется, что к 2030 году срок выхода на пенсию увеличится с 62 до 64 лет.

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