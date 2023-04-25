Швейцарский журналист посетил Москву и назвал ее процветающим городом

Журналист и владелец швейцарской газеты Die Weltwoche Роджер Кеппель поделился впечатлениями от поездки в Москву. В ролике, опубликованном 23 апреля на YouTube-канале издания, он назвал российскую столицу процветающим городом.

Как отметил Кеппель, его впечатление разошлось с картиной, транслируемой западными СМИ, о крахе российской экономики.

«Все западные товары доступны, нет никакого дефицита ... Экономика находится в таком надежном состоянии. Мы на Западе склонны путать нашу сторону света со всем земным шаром. Мир меняется, и, возможно, процветание Москвы также своего рода символ этих изменений в мире», — заявил Кеппель.

Журналист сравнил Берлин и Москву. По его словам, в российской столице — много света, постоянно горят фонари и отличное качество сотовой связи. Этого нет в немецком городе, дополнил обозреватель.

Между тем, 24 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США Джо Байдена и других лидеров Запада о том, что санкции, введенные ими в отношении России работают и экономика РФ загибается — это вранье.

26 марта экономист Максим Чирков рассказал «Известиям» о пользе западных санкций для России. По его словам, санкции Запада, которые задумывались как угроза для России, в итоге стали мощным толчком для устойчивого роста экономики страны. Дело в том, что рестрикции подрывают конкурентоспособность западных экономических систем, тем самым повышая влияние РФ.

15 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия стала чемпионом мира по количеству введенных против нее санкций. Однако он отметил, что российское правительство продолжает работу по выводу экономики страны на рост и ее рост уже наблюдается в стране, несмотря на санкционное давление.

Журналистка Daily Mail Сью Рид 8 марта оценила ассортимент российских магазинов и признала, что санкции против России не сильно вредят стране и ее жителям. В отличие от Британии, которая испытывает дефицит ряда продуктов, а прилавки магазинов бывают пусты.

25 февраля Евросоюз принял 10-й пакет антироссийских санкций. В черный список включено 121 физическое и юридическое лицо. Также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.