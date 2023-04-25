FT узнала об отказе Японии и ЕС от предложения США запретить экспорт в РФ

Представители Японии и стран Евросоюза (ЕС) выступили против предложения США странам G7 запретить весь экспорт в Россию. Об этом 24 апреля сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«С нашей точки зрения, это просто невыполнимо», — заявил один из источников.

По информации газеты, предложение было сделано на фоне растущего разочарования Вашингтона существующей системой, которая позволяет России продолжать импортировать западные технологии.

Financial Times сообщает, что заявление, готовящееся к встрече лидеров G7 в Хиросиме, включает обещание заменить режим секторальных санкций против России полным запретом на экспорт с несколькими исключениями. Полный запрет на экспорт будет содержать исключения для сельскохозяйственной, медицинской и другой продукции.

Саммит G7 в Хиросиме пройдет с 19 по 21 мая.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что, в случае если страны G7 введут запрет на поставку товаров в Россию, Москва ответит тем же и прекратит действие зерновой сделки.

Ранее, 21 апреля, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сказал в беседе с «Известиями», что в арсенале российского бизнеса есть способы обойти санкции.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции и возможное их расширение, о которых думают в ЕС и США, будут бить и по мировой экономике, вызывая всемирный экономический кризис.

20 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что некоторые из ключевых союзников Украины, в том числе США, рассматривают возможность полного запрета большей части экспорта в Россию.

При этом 13 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс сообщила о подготовке ЕС нового, 11-го пакета антироссийских санкций. Макгиннесс отметила, что он будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

10-й пакет антироссийских санкций был принят Евросоюзом 25 февраля. В черный список тогда было включено 121 физическое и юридическое лицо, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.