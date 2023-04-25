В ЦБ рассказали о стимулировании работы страховщиков в новых регионах
Прорабатываются возможные варианты стимулирования страховых компаний для начала работы в новых регионах, а также меры поддержки клиентов, сообщили «Известиям» в ЦБ.
ОСАГО станет обязательным там с 1 января 2024 года, сейчас в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях действует переходный режим, за счет чего жители новых субъектов РФ могут ездить без полиса.
В Минфине подтвердили, что вопрос стимулирования прорабатывается. Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев отмечал, что у жителей этих регионов должна быть возможность покупать полисы любых российских компаний. Однако сейчас крупных страховщиков ОСАГО там нет, работают только две организации, которые имеют полную лицензию.
Мощным стимулом для расширения присутствия компаний в новых субъектах РФ стала бы возможность не участвовать в общем перестраховочном пуле и таким образом снизить убытки, рассказал «Известиям» источник на рынке. Эта система перераспределяет ущерб от «плохих сегментов» (такси, праворульных машин, молодых водителей и хронических нарушителей) на всех игроков пропорционально их доле на рынке. Такой механизм уже действует для организаций, работающих в Крыму.
При отсутствии поддержки компании могут оказаться незаинтересованными в продаже полисов и начать использовать различные технические барьеры для обхода закона, считает руководитель направления страховых компаний группы рейтингов финансовых институтов Алексей Бредихин. По его мнению, возможным стимулом могут также стать налоговые льготы.
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Полис действия: ЦБ готовит меры стимулирования страховщиков в новых регионах