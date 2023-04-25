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Американский генерал объяснил желание Запада захватить Крым

Генерал Ходжес: Запад хочет захватить Крым для контроля над морскими перевозками
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Крым нужен Украине и Западу для того, чтобы получить контроль над морскими перевозками в Черном море. Об этом 24 апреля заявил бывший командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес в интервью Newsweek.

«Это важно не только потому, что мы хотим, чтобы у Украины была экономика. Это важно и для Европейского союза. <…> Если вы сделаете шаг назад, отвлечетесь от Крыма и посмотрите на Черное море, вам станет до боли очевидно, что Россия может заблокировать корабли любого типа, заходящие и выходящие из украинских портов. Я этого не знаю, но я думаю, что это одна из главных целей предстоящего украинского наступления», — сказал он.

Также Ходжес озвучил мнение, что для достижения преимущества Украине необходимо больше западного оружия большой дальности.

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Ранее, 21 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении о том, что главная задача государства — это вернуть территории. При этом в комментариях к трансляции и материалу по этой теме некоторые читатели немецкого издания Die Welt скептически отнеслись к словам украинского лидера.

19 апреля обозреватель Уве Парпарт в статье для издания Asia Times выразил мнение, что если США и другие страны — члены НАТО попытаются помочь Украине захватить Крым, то это может стать пересечением красной черты для России. Вместе с тем, подчеркнул Парпарт, позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали еще более шаткими из-за нехватки боеприпасов, а также больших потерь, поэтому киевские власти вряд ли смогут самостоятельно провести контрнаступление и захватить Крым.

Накануне российский министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с венесуэльским коллегой Иваном Хилем назвал демагогичными заявления киевского режима о возврате Крыма. Как подчеркнул дипломат, конфликт на Украине и иные геополитические проблемы должны решаться на основе принципа неделимости безопасности, указал он.

Еще в конце февраля Зеленский указал, что украинские силы готовы «морально и технически» к захвату полуострова. Кроме того, в начале апреля он назвал возвращение полуострова в состав Украины безальтернативным вариантом как для Киева, так и для всего мира.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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