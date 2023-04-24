Лавров поддержал идею о возможном переводе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 апреля положительно оценил возможность ухода ООН из Нью-Йорка, где в настоящий момент находится штаб-квартира международной организации.

«Я думаю, это было бы хорошо», — ответил Лавров на вопрос журналистов, подходящее ли сейчас время для ухода ООН из Нью-Йорка.

Ранее в этот день Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в заседании Совета Безопасности (СБ) международной организации. Он примет участие в одном из центральных мероприятий председательства РФ в СБ ООН — открытых дебатах на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН». Кроме того, состоятся переговоры Лаврова с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Также 24 апреля директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев сказал, что России было бы предпочтительнее, чтобы штаб-квартира ООН располагалась в Женеве или Вене.

Накануне американская сторона отказала в визах российским журналистам, которые должны были прилететь в Нью-Йорк вместе с Сергеем Лавровым. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, такие действия можно назвать манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.

До этого, 12 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская сторона негативно относится к пренебрежению США своими обязательствами как страны для размещения штаб-квартиры ООН.