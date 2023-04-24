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У посольства РФ в США перекрыли дорогу из-за подозрительного предмета

Район посольства РФ в США оцеплен из-за двух «подозрительных чемоданов»
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Фото: соцсети
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Неизвестная женщина оставила два чемодана возле посольства России в США. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили ТАСС в дипмиссии.

Отмечается, что инцидент произошел в 12:43 по местному времени (19:43 мск).

По словам собеседника агентства, женщина азиатской наружности средних лет оставила два чемодана у главных ворот посольства, а затем скрылась с места происшествия.

«Возле них находилась порядка восьми минут, потом спокойно покинула место, где оставила свои вещи», — рассказали в диппредставительстве.

Сейчас движение по улицам рядом с посольством ограничено.

На место вызвали сотрудников Секретной службы США, взрывотехников и представителей других американских экстренных служб. Они изучают записи с камер видеонаблюдения и проводят розыскные мероприятия.

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Ранее в этот день сообщалось, что неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию посольства РФ в Греции. Полиция задержала злоумышленника. Правоохранители выясняют содержимое пакета и мотивы действий задержанного.

До этого, 24 февраля, в греческих Салониках полицейские провели контролируемый взрыв подозрительного пакета, брошенного возле генконсульства России.

В том же месяце посольство России в Румынии получило конверт с неизвестным порошком.

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