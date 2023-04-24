В Париже задержали двух вернувшихся с Украины французов

В Париже задержали двух представителей ультраправых организаций, вернувшихся во Францию с Украины. Об этом в понедельник, 24 апреля, пишет газета Le Parisien.

По данным издания, французов задержали вечером 22 апреля на автовокзале Берси. Во время таможенной проверки у них нашли оптические прицелы и магазины для автоматов. Газета указывает на то, что во Франции запрещены перевозка и хранение частей оружия.

Мужчин приговорили к 15 месяцам лишения свободы, девять из которых — условно.

Отмечается, что сведения об этих гражданах содержались в картотеке лиц французских служб, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.

Ранее, 23 апреля, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что на Западе полагают, что поставляемое украинским войскам оружие попадает на черный рынок, но их СМИ это замалчивают. Херш добавил, что еще на раннем этапе конфликта Польшу, Румынию и другие граничащие страны «наводнило оружие», поставляемое Западом Киеву.

До этого, в декабре прошлого года, военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive писал, что боевая техника, которую западные страны поставляют Украине, всплывет на черном рынке в других частях света. Он отмечал, что при таком объеме импорта оружия трудно отследить конечную точку его поставки.

2 ноября стало известно, что оружие, которое поставляют Киеву западные страны, появилось на черных рынках Европы. Уточнялось, что в странах Северной Европы на нелегальных торговых площадках было замечено в том числе финское оружие, которое ранее было передано украинской армии.

В октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что поставляемое вооружение оказывается на черном рынке, а его ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.