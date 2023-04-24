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Дачные маршруты запустили в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае открылся сезон дачных перевозок. По просьбам руководителей садоводческих товариществ он начался раньше срока, сообщает региональное правительство.

Первые автобусы уже начали курсировать в Хабаровске. Речь идет о маршрутах, отправляющихся с остановок «Химфармзавод», «Автопарк» (Южный микрорайон) и «Автовокзал». В Комсомольске-на-Амуре перевозки начнутся 29 апреля.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Березовского, всего в Хабаровске будут работать 13 сезонных маршрутов, в Комсомольске-на-Амуре — семь. На организацию перевозок из регионального бюджета в 2023 году выделено свыше 40 млн рублей. Благодаря финансированию стоимость проезда останется без изменений.

Помимо автобусных маршрутов для дачников также организуют перевозки водным транспортом, уточняет ИА AmurMedia. Навигация может открыться уже 29 апреля, всё будет зависеть от гидрологической обстановки.

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