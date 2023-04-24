Реклама
Прямой эфир
Мир
ЦПВС сообщил о нарушениях со стороны антитеррористической коалиции в Сирии
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк 10 ракетами из РСЗО
Мир
В Словакии сочли безответственным давать Киеву надежды на вступление в НАТО
Мир
Анкара заявила о координации с ООН по экспорту зерна и удобрений из РФ
Происшествия
Еще один упавший беспилотник обнаружен в Подмосковье
Политика
Кремль не приглашал иностранных лидеров на парад Победы 9 мая
Мир
Концерн Henkel заявил о возможном обратном выкупе активов в РФ через несколько лет
Мир
Иран ввел санкции против ЕС и Великобритании за поддержку терроризма
Мир
США не прокомментировали связь отказа журналистам РФ в визах и ареста Гершковича
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Тюменью
Мир
Неизвестная женщина оставила два чемодана возле посольства России в США
Мир
Итальянские СМИ сообщили о стремлении Запада к перемирию на Украине
Спорт
«Спартак» обошел «Краснодар» в матче 24-го тура чемпионата России

Девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Тюменью

Пассажирский автобус попал в ДТП с бензовозом под Тюменью, пострадали девять человек
0
Фото: ГИБДД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рейсовый пассажирский автобус попал в ДТП с бензовозом на трассе Тюмень–Ханты-Мансийск, в аварии пострадали девять человек. Об этом 24 апреля сообщили в Telegram-канале ГИБДД Тюменской области.

«На 110-м километре федеральной автодороги Тюмень–Ханты-Мансийск столкнулись рейсовый автобус Тобольск–Тюмень и пустой бензовоз «КамАЗ», — говорится в сообщении.

У пострадавших диагностированы ушибы и ссадины.

По предварительной информации, водитель автобуса при движении не соблюдал безопасную дистанцию. Обстоятельства ДТП выясняются.

Куда идешь: когда за оставление места ДТП не накажут
Верховный суд РФ разобрал ситуацию с водителем, который покинул место аварии

Ранее, 22 апреля, в Башкирии пассажирский автобус столкнулся с иномаркой. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023