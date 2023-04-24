Девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Тюменью
Рейсовый пассажирский автобус попал в ДТП с бензовозом на трассе Тюмень–Ханты-Мансийск, в аварии пострадали девять человек. Об этом 24 апреля сообщили в Telegram-канале ГИБДД Тюменской области.
«На 110-м километре федеральной автодороги Тюмень–Ханты-Мансийск столкнулись рейсовый автобус Тобольск–Тюмень и пустой бензовоз «КамАЗ», — говорится в сообщении.
У пострадавших диагностированы ушибы и ссадины.
По предварительной информации, водитель автобуса при движении не соблюдал безопасную дистанцию. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее, 22 апреля, в Башкирии пассажирский автобус столкнулся с иномаркой. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля.