В Словакии сочли безответственным давать Киеву надежды на вступление в НАТО

Спикер Национального совета (парламента) Словакии Борис Коллар считает безответственным предоставление сейчас Украине надежды на присоединение к НАТО. Об этом он заявил в понедельник, 24 апреля, на конференции председателей парламентов стран Евросоюза (ЕС) в Праге.

«Точно не может вступить в НАТО страна, где сейчас происходит военный конфликт. Это недопустимо. Думаю, что это не прошло бы и процессом ратификации в государствах-членах. Предоставлять здесь какую-то ненужную надежду является очень безответственным [поведением]», — цитирует спикера парламента ТАСР.

При этом Коллар подчеркнул, что не против вхождения Украины в военный блок, но это должно произойти в мирное время. На данный момент Киев может только начать процесс вступления в альянс, добавил он.

Парламентарий указал на то, что по вопросу присоединения к ЕС Украина обязана пройти те же процедуры, что и другие вступившие в состав союза государства.

Ранее, 21 апреля, глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина намерена получить «четкий алгоритм» движения страны к вхождению в состав альянса. Он рассказал, что провел переговоры с советниками глав правительств Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, а также с советником президента Финляндии. По словам Ермака, они обсудили форматы дальнейшей поддержки Киева.

При этом в тот же день глава минобороны Германии Борис Писториус сказал, что присоединение Украины к НАТО в настоящее время не является частью дискуссии в Североатлантическом альянсе. Министр утверждает, что все страны — члены военного блока видят Киев в составе альянса, но «до этого еще предстоит пройти определенный путь».

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны — союзницы по НАТО договорились, что Украина станет членом блока. Возможные сроки принятия страны в НАТО он не уточнил.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.