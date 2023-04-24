Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк 10 ракетами из РСЗО
Происшествия
Женщина погибла в Запорожской области из-за обстрела ВСУ
Мир
Лавров призвал Запад уважать других членов мирового сообщества
Происшествия
Еще один упавший беспилотник обнаружен в Подмосковье
Политика
Кремль не приглашал иностранных лидеров на парад Победы 9 мая
Мир
Концерн Henkel заявил о возможном обратном выкупе активов в РФ через несколько лет
Мир
Лавров прибыл в ООН для участия в заседании Совбеза организации
Мир
Венгрия выступила против поставок оружия Украине
Мир
Вучич обвинил Запад в манипуляциях с Косово
Мир
Представитель Fly Dubai сообщил о столкновении самолета в Катманду с птицей
Мир
Глава МИД Венгрии исключил введение санкций в отношении ядерной энергетики РФ
Общество
В пресс-службе Внуково сообщили о штатной работе аэропорта
Происшествия
Конверт с неизвестным порошком доставили в посольство Франции в Москве
Сюжет:

В Словакии сочли безответственным давать Киеву надежды на вступление в НАТО

Спикер парламента Словакии Коллар: безответственно давать Киеву надежду на вступление в НАТО
0
Фото: REUTERS/IMAGO/photothek via Reuters Connect
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Национального совета (парламента) Словакии Борис Коллар считает безответственным предоставление сейчас Украине надежды на присоединение к НАТО. Об этом он заявил в понедельник, 24 апреля, на конференции председателей парламентов стран Евросоюза (ЕС) в Праге.

«Точно не может вступить в НАТО страна, где сейчас происходит военный конфликт. Это недопустимо. Думаю, что это не прошло бы и процессом ратификации в государствах-членах. Предоставлять здесь какую-то ненужную надежду является очень безответственным [поведением]», — цитирует спикера парламента ТАСР.

При этом Коллар подчеркнул, что не против вхождения Украины в военный блок, но это должно произойти в мирное время. На данный момент Киев может только начать процесс вступления в альянс, добавил он.

Парламентарий указал на то, что по вопросу присоединения к ЕС Украина обязана пройти те же процедуры, что и другие вступившие в состав союза государства.

Советоваться НАТО: венгры назвали новое условие вступления Киева в альянс
В парламенте страны заявили, что расширение блока за счет Украины возможно только после соглашения с РФ

Ранее, 21 апреля, глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина намерена получить «четкий алгоритм» движения страны к вхождению в состав альянса. Он рассказал, что провел переговоры с советниками глав правительств Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, а также с советником президента Финляндии. По словам Ермака, они обсудили форматы дальнейшей поддержки Киева.

При этом в тот же день глава минобороны Германии Борис Писториус сказал, что присоединение Украины к НАТО в настоящее время не является частью дискуссии в Североатлантическом альянсе. Министр утверждает, что все страны — члены военного блока видят Киев в составе альянса, но «до этого еще предстоит пройти определенный путь».

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны — союзницы по НАТО договорились, что Украина станет членом блока. Возможные сроки принятия страны в НАТО он не уточнил.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023