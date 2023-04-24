Жителю Приамурья вынесли приговор за убийство знакомого из-за денежного долга
Суд в Амурской области признал жителя Серышевского района виновным в убийстве знакомого, совершенном из-за денежного долга. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«Осужденный в ходе возникшего спора со знакомым о сумме долга и возврате денежных средств, вынес из квартиры принадлежащее ему заряженное охотничье ружье, направил ствол в сторону безоружного потерпевшего, потребовав лечь на землю», — говорится в сообщении ведомства.
Потерпевший отказался выполнять требования нападавшего и получил огнестрельное ранение в грудь. Мужчина скончался на месте, пишет ИА PriamurMedia.
Суд признал жителя Серышевского района виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
21 апреля сообщалось, что Краснодарский краевой суд приговорил жительницу Краснодара к 17 годам тюремного заключения по делу об истязании и жестоком убийстве пятилетнего сына, а ее муж, пытавшийся переложить вину за гибель ребенка, который приходился ему пасынком, на жену, получил 22 года колонии.