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Жителю Приамурья вынесли приговор за убийство знакомого из-за денежного долга

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Суд в Амурской области признал жителя Серышевского района виновным в убийстве знакомого, совершенном из-за денежного долга. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Осужденный в ходе возникшего спора со знакомым о сумме долга и возврате денежных средств, вынес из квартиры принадлежащее ему заряженное охотничье ружье, направил ствол в сторону безоружного потерпевшего, потребовав лечь на землю», — говорится в сообщении ведомства.

Потерпевший отказался выполнять требования нападавшего и получил огнестрельное ранение в грудь. Мужчина скончался на месте, пишет ИА PriamurMedia.

Суд признал жителя Серышевского района виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

21 апреля сообщалось, что Краснодарский краевой суд приговорил жительницу Краснодара к 17 годам тюремного заключения по делу об истязании и жестоком убийстве пятилетнего сына, а ее муж, пытавшийся переложить вину за гибель ребенка, который приходился ему пасынком, на жену, получил 22 года колонии.

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