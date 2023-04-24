Мотоциклист погиб при столкновении с авто в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате столкновения мотоцикла с автомобилем один человек погиб и один пострадал. Об этом 24 апреля сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.
Авария произошла 23 апреля в городе Могоча. Водитель мотоцикла Racer нарушил правила проезда перекрестков и врезался в Toyota Chaser.
В результате столкновения мотоциклист погиб. Как выяснилось, он не имел водительских прав соответствующей категории и в момент ДТП был без шлема. Также травмы получил пассажир легкового автомобиля.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
13 апреля сообщалось, что в Москве 19-летний мотоциклист врезался в стойку дорожного знака и автомобиль «Лада». Погибла девушка — пассажир мотоцикла.