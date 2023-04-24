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Лавров призвал западное меньшинство уважать других членов международного сообщества

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Западному меньшинству стоит вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества. Об этом 24 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

«Давайте будем называть вещи своими именами. Никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества. Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества», — сказал он.

Глава российского МИДа отметил, что странам Запада давно стало неудобно договариваться в универсальных форматах, таких как ООН. В связи с этим активно используется тема единения демократий и различные «клубы избранных», действующие в обход Организации Объединенных Наций.

Лавров подчеркнул, что таким образом Запад высокомерно отвергает ключевой принцип Устава ООН — суверенное равенство государств. Он также вспомнил слова главы внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля о том, что Европа — это райский сад, а остальной мир — джунгли.

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В ходе этого же выступления глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что мир, вероятно, подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны. По его словам, это следствие финансово-экономической агрессии Запада, которая разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений на поле боя.

Ранее в этот день российский министр иностранных дел прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в заседании Совета Безопасности. Ожидается, что состоятся переговоры Лаврова с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе них могут затронуть тему зерновой сделки, а также позицию ООН в отношении конфликта на Украине.

23 апреля США отказали в визах российским журналистам, которые должны были прилететь в Нью-Йорк вместе с Лавровым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что эти действия можно назвать манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.

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