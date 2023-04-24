Южная Корея ввела ограничения на экспорт автомобилей в Россию

Южная Корея ввела жесткие ограничительные меры на экспорт автомобилей в Россию и Белоруссию. Об этом в понедельник, 24 апреля, пишет издание Khan.

Запрет начнет действовать с 28 апреля.

Уточняется, что он коснется машин, стоимость которых составляет более $50 тыс., а также запчастей к ним. Помимо этого, в список товаров, запрещенных к экспорту в РФ, вошли подшипники, полупроводники, химические и сталелитейные компоненты, квантовые компьютеры.

Таким образом, список увеличился с 57 до 798 пунктов.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что Япония может запретить экспорт подержанных автомобилей в Россию. Сейчас Япония запрещает экспорт новых автомобилей стоимостью свыше 3,6 млн рублей. Возможное расширение торгового эмбарго будет обсуждаться на саммите G7 в Хиросиме 19–21 мая.

20 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что некоторые из ключевых союзников Украины, в том числе США, рассматривают возможность полного запрета большей части экспорта в Россию. Как отметили собеседники, если лидеры «большой семерки» одобрят этот шаг на майском саммите, то позиции запрещенных товаров будут подлежать согласованию.

Ранее, 13 апреля, еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс сообщила о подготовке ЕС нового 11-го пакета антироссийских санкций. Макгиннесс отметила, что он будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

10-й пакет антироссийских санкций был принят Евросоюзом 25 февраля. В черный список тогда было включено 121 физическое и юридическое лицо, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.