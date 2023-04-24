В пресс-службе Внуково сообщили о штатной работе аэропорта

Московский аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили «Известиям» в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили о временном закрытии воздушной зоны над аэропортом из-за неопознанного беспилотника. Официального подтверждения информации не было.

«На данный момент воздушное пространство открыто, аэропорт работает в штатном режиме», — заявили «Известиям» во Внуково.

Также в понедельник источник «Известий» сообщил о падении беспилотника в лесополосе в Московской области. Дрон длиной 3 м упал на территории СНТ «Заря» в Богородском округе. Он был разломлен пополам, а вокруг него обнаружили пластиковые пакеты с желтым порошком.

Позже в деревне Дальняя в Павлово-Посадском городском округе обнаружили еще один беспилотный летательный аппарат. Территория вокруг находки оцеплена, на месте работают сотрудники экстренных служб.