Депутаты предложили разрешить автомобилистам тонировать передние боковые стекла

В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку передних боковых стекол авто, сообщили «Известия». По данным издания, поправки в Кодекс об административных правонарушениях подготовила инициативная группа депутатов, передает телеканал «Известия». По мнению депутатов, тонировка защищает от прямых солнечных лучей, что влияет на безопасность дорожного движения. В настоящее время тонировка передних боковых стекол считается нарушением и наказывается штрафом в размере 500 рублей.

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