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Происшествия
Конверт с неизвестным порошком доставили в посольство Франции в Москве

Конверт с неизвестным порошком доставили в посольство Франции в Москве

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Конверт с неизвестным порошком был доставлен в посольство Франции в Москве. Об этом сообщает источник «Известий» в понедельник, 24 апреля.

Сообщается, что оперативные службы следуют к зданию на Большой Якиманке. Вещество в конверте должны изъять и направить на экспертизу.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

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Подобное происходит уже не в первый раз. Так, вечером 12 апреля во время проверки с помощью сканера в пришедшей во французское посольство столицы неизвестной посылке были обнаружены кости. Они лежали в белом пакете с подписью «Почта России». В качестве отправителя указали продюсера Пьера Нотарианни из Италии, который умер в 2006 году. В дипломатическом представительстве, в свою очередь, отказались комментировать произошедшее.

До этого, в декабре прошлого года, туда же пришла посылка с двумя банками, в которых были мертвая мышь и паук. Груз не прошел проверку на сканере, после чего на место вызвали полицию.

В июне в посольство доставили бандероль с костями, 11 бахилами и письмом на французском языке.

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