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Прокуратура Евпатории намерена вернуть городу участок в парке имени Фрунзе

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Прокуратура города Евпатории (Республика Крым) намерена вернуть в собственность города земельный участок в парке имени Фрунзе, на котором планируется установить колесо обозрения, и требует от администрации разорвать договор купли-продажи. Об этом 24 апреля сообщает ИА «Крыминформ».

Согласно материалам прокурорской проверки, еще в июле 2022 года участок площадью 185 кв. м был продан ООО «Парк «Забава» за 1,4 млн рублей. В ответе прокурора города на обращение общественника говорится, что земля незаконно выбыла из собственности муниципалитета «путем заключения сделок, противоречащих требованиям федерального законодательства». Таким образом имеются все основания для расторжения договора купли-продажи и возврата участка.

В конце марта 2023-го главе горадминистрации было направлено представление об устранении нарушений. Однако, по словам общественников, никаких мер пока предпринято не было. На участке ведутся работы, строители уже забили сваи и готовятся залить фундамент под будущий аттракцион.

Как пишет информагентство, ситуация с установкой колеса обозрения усугубляется тем, что парк имени Фрунзе расположен в зоне охраны археологического культурного слоя категории II. Строительство при этом не согласовано и никем не контролируется.

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