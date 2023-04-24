Панда Яя едет на родину

Китай забирает большую панду Яя, посланца дружбы, из США на родину. В Штатах она прожила 20 лет. Ранее пользователи интернета выражали серьезную озабоченность состоянием животного, передает телеканал «Известия». Они считали, что медведицу морили голодом. В феврале группа китайских экспертов побывала в зоопарке Мемфиса, чтобы проверить показатели здоровья питомца. Специалисты обнаружили, что ее шерсть заметно поредела в результате кожного заболевания. Сейчас Яя постепенно переводят на принятое в КНР специальное питание для больших панд, содержащихся в неволе.

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