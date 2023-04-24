Мужчина пострадал при пожаре в частном гараже в Якутске

В Якутске в результате пожара в частном гараже пострадал мужчина 1986 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Пожар произошел вечером 23 апреля на улице Автострада 50 лет Октября. Спасатели прибыли на место через пять минут после поступления сигнала, к этому времени гараж горел открытым огнем, пишет ИА SakhaNews.

На месте происшествия был обнаружен мужчина 1986 года рождения. С ожогами II степени его доставили в больницу. Медики также диагностировали у него отравление угарным газом.

Площадь возгорания составила 24 кв. м. Пожарным удалось спасти одноэтажный жилой дом и другой частный гараж, расположенные рядом, уточняет ИА YakutiaMedia. В тушении были задействованы восемь человек личного состава и две единицы техники.