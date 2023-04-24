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Особый противопожарный режим ввели еще в одном округе Приамурья

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В Амурской области ввели особый противопожарный режим еще в одном из округов. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности.

Речь идет о Сковородинском округе. С 24 апреля в соответствии с постановлением, подписанным губернатором, в нем открыт пожароопасный сезон и действует особый противопожарный режим.

Как уточняет Амурская Служба Новостей со ссылкой на областное МЧС, только за минувшие сутки в Приамурье прошло 330 профилактических рейдов. Сотрудники ведомства совместно с представителями других надзорных органов составили 11 протоколов об административных правонарушениях за нарушения требований пожарной безопасности.

За нарушения пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима предусмотрен штраф. Для гражданских лиц сумма составляет 40–50 тыс. рублей, для должностных лиц — 60–90 тыс. рублей, для юридических — от 600 тыс. до 1 млн рублей.

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