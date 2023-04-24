Постпред Китая при ООН указал на неэффективное выполнение Устава ООН

Цели и принципы ООН не устарели, но выполняются неэффективно. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил постпред Китая при международной организации Чжан Цзюнь в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации.

«Проблемы, которые появляются в настоящее время, исходят не из-за того, что Устав ООН потерял свою актуальность, а потому что его цели и принципы неэффективно исполняются», — сказал китайский дипломат.

Он добавил, что согласен с оценкой главы ООН Антониу Гутерриша, которую тот дал сегодняшним вызовам, стоящим перед миром.

«Благодарю генерального секретаря за его брифинг. Я согласен с его оценкой текущих вызовов, которые стоят перед нами», — отметил Чжан.

Генсек ООН в ходе своего выступления ранее в понедельник, в частности, отметил, что в настоящее время напряженность между крупными державами достигла высочайшего уровня за всю историю. Происходит небывалый кризис системы многосторонних отношений, констатировал Гутерриш.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в этот день также отметил, что мир, вероятно, подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны. Он объяснил это финансово-экономической агрессией Запада, которая разрушает блага глобализации.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в заседании Совета Безопасности. Ожидается, что состоятся переговоры Лаврова с Гутерришем.