Эксперты назвали некритичным расширение запрета на экспорт из Южной Кореи в РФ

Решение Южной Кореи ужесточить экспортный контроль ряда товаров в отношении РФ серьезное, но не критичное, считают опрошенные «Известиями» 24 апреля эксперты.

«Учитывая, что расширение [списка товаров, для экспорта которых в РФ и Белоруссию требуются специальные разрешения] идет с 57 до 798 позиций, то, конечно, это серьезные экспортные ограничения. Другое дело, что они, во-первых, поддаются по большинству позиций замене продукцией других стран. Во-вторых, в самом заявлении корейских властей уже содержатся указания на наличие исключений в выгодных для Кореи случаях. Так что ограничения серьезные, но не критичные», — сказал доктор экономических наук, директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов.

При этом он отметил, что это недружественный шаг со стороны Сеула.

«Расширение ограничений, безусловно, сократит экспорт в Россию, однако это не значит, что он прекратится полностью. Компании всё еще могут получить специальное разрешение, и, кроме того, далеко не факт, что ограничения действительно будут исполняться в полном объеме. Не исключено, что в какой-то мере они будут существовать только на бумаге и в действительности ситуация практически не изменится», — добавил гендиректор юридической компании «Гебель и партнеры», член генсовета «Деловой России» Сергей Гебель.

В свою очередь, экономист Неверов, говоря о странах, которые могут в перспективе нарастить экспорт попавшей под ограничения продукции в РФ вместо Южной Кореи, в первую очередь назвал Китай.

«А так перечень очень большой. Например, по драгоценным камням заместить смогут страны Африки, по строительному оборудованию много желающих. Надеюсь, что в том числе из России. Так что замещение, хотя и займет какое-то время, но вполне реализуемо», — считает он.

Гебель так же отметил, что большую часть продукции можно заменить аналогами из КНР. Он выразил мнение, что, как бы ни развивались события, РФ будет продолжать наращивать объемы импорта.

«Кроме того, одним Китаем российский импорт не ограничивается, по разным категориям товаров постоянно разыскиваются новые поставщики из разных стран. Например, уже в 2023 году определенное место на российском рынке должны занять автопроизводители из Ирана, и если машины будут пользоваться спросом, то объемы поставок начнут только увеличиваться», — объяснил эксперт.

Коммерческий директор промышленной группы «Векпром» Елена Фролова, комментируя расширение ограничения, уточнила, что чувствительным, но решаемым, может стать вопрос поставок запчастей.

«На первый взгляд, достаточно чувствительным, но решаемым, может стать вопрос поставок запчастей и компонентов, которые широко применяются в оборудовании производителей разных стран, в том числе Китая. Однако здесь за минувшее с начала санкционной войны время наработана эффективная практика, снимающая остроту проблемы. С учетом того что большинство корейских производителей без энтузиазма относятся к порочной практике рестрикции, вряд ли ограничения станут фатальными — есть масса существующих вариантов этого избежать, и, несомненно, появятся новые», — заключила эксперт.

Агентство Yonhap 24 апреля написало о том, что в Сеуле решили ужесточить экспортный контроль над основными отраслевыми товарами в отношении России и Белоруссии. Ограничения начнут действовать с пятницы, 28 апреля.

До этого, 24 февраля, министерство промышленности, торговли и ресурсов Южной Кореи объявило о намерении внести изменения в систему внешнеторгового контроля, добавив в перечень продукции, подлежащей экспортному контролю при поставках в РФ, ряд товаров. 27 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва глубоко разочарована таким решением. Она подчеркнула, что это нанесет ущерб российско-южнокорейскому сотрудничеству.

Некоторые страны усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

21 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что антироссийские санкции «будут бить и по мировой экономике».