Полсотни котельных отремонтируют в Тюменской области в 2023 году
На территории Тюменской области в 2023 году планируют отремонтировать 53 котельных и свыше 26 км коммунальных сетей. Об этом информационный центр правительства региона сообщает 24 апреля.
Ремонтная кампания стартует сразу после завершения отопительного сезона. Привести объекты в порядок должны в течение летнего периода, пишет портал «Наш город».
«На объектах, где ремонт не приведет к отключению коммунальных услуг, работы уже стартовали. Также в регионе проверят на прочность все тепловые сети (порядка 1900 км)», — говорится в сообщении информцентра.
Как уточняет Megatyumen.ru, в 2022 году в регионе отремонтировали, реконструировали и заменили 72 котельных. Также были приведены в порядок 660,6 км коммунальных сетей. В текущем отопительном сезоне число отключений на сетях снизилось на 4% по сравнению с тремя предыдущими периодами.