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Песков заявил, что гордится своим сыном, принявшим участие в СВО

Песков заявил, что гордится сыном Николаем, участвовавшим в спецоперации
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Aleksey Nikolskyi
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гордится сыном Николаем, принявшим участие в специальной военной операции (СВО). Об этом представитель Кремля рассказал в ходе выступления на просветительском марафоне Знание.Первые в Москве.

«Он принял решение, и я с уважением к этому отнесся», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что решение Николая стало для него неожиданностью.

«Решение было для меня, конечно, неожиданное, но тем не менее я им горжусь», — признался Песков.

Он подчеркнул, что нервничал из-за решения сына, захотевшего отправиться в зону боевых действий.

«Мы, конечно, очень серьезно с ним говорили, но он взрослый мужик уже, он не ребенок, ему не 18 лет, и у него такая судьба очень нелегкая была», — заключил пресс-секретарь президента.

Ранее в понедельник Песков подтвердил журналистам, что его сын Николай действительно участвовал в спецоперации по защите Донбасса. Сын выполнил свою конституционную обязанность, добавил он.

Николай Песков о прохождении службы в зоне СВО рассказал 22 апреля. Во время службы он не раскрывал своих настоящих фамилии, имени и отчества. Песков-младший провел на фронте чуть меньше полугода.

В эфире «Соловьев Live» были показаны кадры с Николаем Песковым в зоне СВО, они были сняты в конце января 2023 года под Соледаром.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отметил, что Николай служил заряжающим транспортно-заряжающей машины в расчете «Урагана» в группе ЧВК. Пригожин обратил внимание на то, что «машина очень хорошо работала».

СВО по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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