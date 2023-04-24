В Госдуме оценили идею разрешить тонировку передних стекол

Использование незначительной тонировки передних боковых стекол автомобиля можно разрешить в южных регионах. Такое мнение член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов высказал в понедельник, 24 апреля.

Ранее в этот день стало известно, что фракция ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму поправки в КоАП, которые предусматривают отмену штрафа в 500 рублей за тонировку передних боковых стекол автомобиля, пишет Life.Ru.

«Законопроект в наш комитет попадет, рассмотрим. Я считаю, что в южных регионах можно допустить [тонировку передних боковых стекол], но не с такой пропускной способностью, как на задних стеклах, давно этот вопрос обсуждался», — сказал Бабашов в беседе с Lenta.Ru.

В свою очередь председатель комитета нижней палаты по транспорту Евгений Москвичев отрицательно высказался об этой идее.

«Появится законопроект — будем обсуждать, но я против», — поделился он.

Ранее, в декабре 2022 года, сообщалось, что водители могут украшать свои авто исключительно в рамках дозволенных законом границ тюнинга. В противном случае можно получить штраф или снятие авто с учета.