Песков назвал чудовищной ложью заявления о проведении РФ СВО без причин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чудовищной ложью заявления о том, что Россия якобы начала специальную военную операцию (СВО) на Украине безо всяких причин. Об этом он заявил во время выступления на марафоне «Знание» 24 апреля.

«Приводить вам огромные списки вот этих случаев лжи вряд ли, наверное, нужно. <...> Первое — Россия во всем виновата, <...> которая начала специальную военную операцию, ничем не спровоцированную и без каких-либо причин на это. Это чудовищная ложь», — указал он.

Ложь, по его словам, является неотъемлемой частью гибридной войны против России. Песков отметил, что такая война требует силы воли и веры в свою правоту, а также креатива и понимания происходящего.

«Мировая монополия Запада на господство в информационной сфере подвергается эрозии, ее удастся расшатать», — подчеркнул пресс-секретарь.

В декабре прошлого года Песков заявил, что главной целью СВО является защита мирного населения Донбасса и, как следствие, обеспечение безопасности всех жителей России. Наряду с этим он добавил, что среди целей также остаются денацификация и демилитаризация Украины.

СВО по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.