Реклама
Прямой эфир
Мир
Концерн Henkel заявил о возможном обратном выкупе активов в РФ через несколько лет
Мир
Лавров прибыл в ООН для участия в заседании Совбеза организации
Мир
Венгрия выступила против поставок оружия Украине
Мир
Вучич обвинил Запад в манипуляциях с Косово
Наука и техника
Выход россиян в открытый космос перенесен на начало мая
Мир
Глава МИД Венгрии исключил введение санкций в отношении ядерной энергетики РФ
Экономика
Стоимость земельных участков в России за год выросла на 20%
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность торговавшей оружием группы в Ярославле
Армия
Минобороны сообщило о пресечении деятельности двух украинских ДРГ в ДНР
Мир
Храм УПЦ в Черновицкой области сгорел в результате поджога
Авто
В России выросли цены на новые и подержанные легкие коммерческие автомобили
Общество
ФСБ задержала планировавшего воевать на стороне ВСУ сотрудника ЧОПа
Политика
В думу внесен проект о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы

Концерн Henkel заявил о возможном обратном выкупе активов в РФ через несколько лет

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкая химико-промышленная компания Henkel при продаже активов в России оставила за собой право на их обратный выкуп. Об этом 21 апреля заявил финансовый директор концерна Марко Свобода.

«Через несколько лет Henkel сможет воспользоваться возможностью обратного выкупа российского бизнеса», — уточнил Свобода, чьи слова приводит агентство Reuters.

Он также сообщил, что компания ожидает чистых финансовых убытков в связи со сделкой по продаже своего российского бизнеса.

Хлебное поле: как будет работать импортозамещение в биржевых индексах
Пилотным ценовым ориентиром стала пшеница

20 апреля Henkel объявила, что продала свой бизнес в России консорциуму местных финансовых инвесторов за €600 млн ($657,54 млн). Отмечалось, что в консорциум, который приобретает бизнес Henkel в РФ, входят Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

Днем ранее, 19 апреля, газета Handelsblatt сообщила, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz сохранил за собой возможность возвращения на российский рынок в случае снятия санкций в отношении РФ. Так, уточнялось, что компания получила опцион на обратный выкуп при продаже своих российских активов местному автомобильному ритейлеру «Автодом».

На фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, проводимой с 24 февраля 2022 года, и последовавших в связи с ней санкций Запада ряд западных компаний принял решение приостановить работу на территории страны. Однако к настоящему времени часть из них уже вернулась или планирует вернуться на российский рынок под новыми названиями.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023