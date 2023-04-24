Концерн Henkel заявил о возможном обратном выкупе активов в РФ через несколько лет
Немецкая химико-промышленная компания Henkel при продаже активов в России оставила за собой право на их обратный выкуп. Об этом 21 апреля заявил финансовый директор концерна Марко Свобода.
«Через несколько лет Henkel сможет воспользоваться возможностью обратного выкупа российского бизнеса», — уточнил Свобода, чьи слова приводит агентство Reuters.
Он также сообщил, что компания ожидает чистых финансовых убытков в связи со сделкой по продаже своего российского бизнеса.
20 апреля Henkel объявила, что продала свой бизнес в России консорциуму местных финансовых инвесторов за €600 млн ($657,54 млн). Отмечалось, что в консорциум, который приобретает бизнес Henkel в РФ, входят Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.
Днем ранее, 19 апреля, газета Handelsblatt сообщила, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz сохранил за собой возможность возвращения на российский рынок в случае снятия санкций в отношении РФ. Так, уточнялось, что компания получила опцион на обратный выкуп при продаже своих российских активов местному автомобильному ритейлеру «Автодом».
На фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, проводимой с 24 февраля 2022 года, и последовавших в связи с ней санкций Запада ряд западных компаний принял решение приостановить работу на территории страны. Однако к настоящему времени часть из них уже вернулась или планирует вернуться на российский рынок под новыми названиями.