Водителя в Приморье осудили за гибель женщины с ребенком в пьяном ДТП
Суд в Приморском крае вынес приговор водителю, который в состоянии опьянения насмерть сбил женщину с маленьким ребенком. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Трагедия произошла 10 сентября 2022 года на улице Ленинская в городе Партизанск. 32-летний водитель Mitsubishi Lancer сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 35-летнюю женщину с ребенком 2017 года рождения. В результате наезда оба погибли.
Как выяснилось, в момент ДТП автомобилист находился в состоянии опьянения. В его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
При вынесении приговора прокурор настаивал на максимальном наказании. Также, как уточняет РИА «Восток-Медиа», исковая сторона подчеркнула, что подсудимый не являлся на судебные заседания и пытался скрыться.
Суд признал мужчину виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, в состоянии опьянения». Ему назначено наказание в виде восьми лет и восьми месяцев лишения свободы. Где именно будет отбывать наказание водитель, не уточняется. В законную силу приговор пока не вступил.