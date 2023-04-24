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Какого числа придут пособия и выплаты за апрель 2023 года: календарь выплат в мае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Традиционно майские праздники вносят изменения в график выплат пенсий и пособий. В 2023 году праздничными днями являются 1, 8 и 9 мая, кроме того, выплаты населению не производятся в выходные дни. Как будут приходить пенсии и пособия в мае 2023 года — читайте в материале «Известий».

Когда придут пенсии в мае 2023 года

Те пенсионеры, у которых дата выплаты совпадает с одним из праздничных или выходных дней, получат деньги заблаговременно. Например, гражданам РФ, которым обычно выплачивают пенсию 1 числа, перечислят средства еще 30 апреля. Подробный график выплаты пенсий в мае 2023 года — в специальном материале «Известий».

Когда придут детские пособия в мае 2023 года

Для детских выплат в России установлены фиксированные даты. В мае 2023 года только одна из них совпадает с праздничным днем — 8 мая. В этот день выплату получают работающие граждане, воспитывающие детей до 1,5 года. В мае им начислят пособие на три дня раньше, 5 числа. Более подробный график выплат матпомощи для семей с детьми разного возраста можно найти в отдельном материале.

Когда придут ежемесячные выплаты в мае 2023 года

Перечисление ежемесячных пособий и компенсационных выплат осуществляется в период с 1 по 25 число месяца, за который назначена матпомощь. Если дата, в которую обычно приходят денежные средства, совпадает с праздничным или выходным днем, выплату производят заранее.

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Так, граждане, которым матпомощь приходят 1 числа, получат выплату еще в апреле — в пятницу 28 числа. Кроме того, 5 мая получат выплаты и пособия не только те россияне, которым обычно средства приходят в эту дату, но и те, которым деньги перечисляют 6,7,8 и 9 числа. Речь идет о выплатах инвалидам, безработным, ветеранам, сиротам и другим категориям граждан.

Ранее «Известия» писали, какие изменения в правилах выплаты пенсий вступают в силу с 1 мая 2023 года.

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