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Политолог назвал усиление Польши целью США

Политолог Колташов: США намерены усилить Польшу, чтобы не дать России соединиться с Европой
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Фото: Global Look Press/DAMIAN BURZYKOWSKI/IMAGO
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США нужна лояльная и сильная Польша, которая стала бы «пробкой в бутылке», которая закупорит ЕС и не даст России соединиться с Европой. Такое мнение в понедельник, 24 апреля, в беседе с «Известиями» выразил политолог Василий Колташов.

По словам эксперта, Варшава сейчас продвигает политику, когда полякам внушается, что расширение Польши неизбежно, помимо этого, страна требует репараций от Германии по итогам Второй мировой войны.

«Это форма уничтожения Германии сейчас, потому что по логике США Германия должна быть ослаблена, а будущая Европа должна состоять из очень сильно укрепленной и военно усиленной Польши и очень ослабленной экономически Германии. Это должно обернуться большей экономической устойчивостью Польши, которая должна быть очень лояльна к США и она должна как пробка в бутылке закупорить ЕС и не дать России соединиться с гораздо более антиамерикански настроенными нациями», — подчеркнул Колташов.

Кроме того, политолог выразил мнение, что Германии, возможно, придется выплачивать Польше репарации.

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26 января заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшава инициирует в Совете Европы резолюцию о выплате Берлином компенсаций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Он отметил, что проект резолюции касается изучения правомочности Варшавы на получение компенсации от ФРГ. По словам Мулярчика, проект подписан 35 парламентариями из 11 стран Совета Европы.

Он отметил, что Варшава рассчитывает после рассмотрения резолюции на итоговый доклад, призывающий ФРГ изменить законодательство и выплатить репарации.

За день до этого министр правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк допустил, что вопрос репараций со стороны ФРГ за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, будет обсуждаться еще несколько поколений.

При этом в начале января в МИД Польши пришла нота, в которой указывалось, что Берлин официально отказался обсуждать с Варшавой компенсацию ущерба, нанесенного за годы Второй мировой войны.

Власти Польши требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций.

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