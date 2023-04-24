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Лавров назвал МВФ инструментом достижения военных целей США

Лавров: МВФ окончательно превратился в инструмент достижения военных целей США и их союзников
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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Международный валютный фонд (МВФ) окончательно превратился в инструмент достижения целей США и их союзников, в том числе военных. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов Устава организации.

«Их [новые центры развития в мире] пытаются сдержать нелегитимными односторонними мерами, включая перекрытие доступа к современным технологиям и финансовым услугам, вытеснение из цепочек поставок, конфискацию собственности, уничтожение критической инфраструктуры конкурентов, манипуляцию с универсально согласованными нормами и процедурами. Как результат — фрагментация мировой торговли, развал рыночных механизмов, паралич Всемирной торговой организации и окончательное, уже без маскировки, превращение Международного валютного фонда в инструмент достижения целей США и их союзников, включая цели военного характера», — пояснил он.

Лавров считает, что западному меньшинству следует вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. Министр указал на то, что западному меньшинству не давали разрешения говорить от имени человечества.

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Ранее, 31 марта, исполнительный совет МВФ одобрил выделение Украине $15,6 млрд в рамках кредитной программы на четыре года. Это самый большой кредит для Украины и первый значительный пакет финансирования от МВФ для страны, на территории которой ведется конфликт.

17 апреля колумнист Bloomberg Михир Шарма отметил, что на протяжении 80 лет МВФ тщательно избегал кредитования вовлеченных в конфликты стран, в частности, в гражданскую войну в Эфиопии, однако сейчас принял решение выделить Киеву деньги, чем вызвал недовольство глобального Юга. Шарма добавил, что развивающиеся страны всё больше убеждаются в предвзятости МВФ.

До этого, 12 апреля, стало известно, что ВБ одобрил выделение гранта в размере $200 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Также предполагается получить дополнительное финансирование в размере до $300 млн от партнеров в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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