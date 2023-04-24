Политолог сообщил о нежелании граждан Польши расширять границу страны

Польское население понимает, что за расширение границы придется дорого заплатить. Об этом 24 апреля «Известиям» заявил политолог Василий Колташов.

По его словам, политика Варшавы направлена на то, чтобы внушить обществу неизбежность расширения польских границ, с одной стороны, а с другой — обеспечить реализацию этого плана. Всё это делается под контролем США, отметил эксперт.

«Но польское общество поддается на это уже не так, как еще весной 2022 года. Несмотря на то что официальная линия направлена на то, что Польша будет больше (а это внушается, может, не открыто, но внушается). В частности, этому способствует покладистое руководство Украины. Но у поляков растут другие настроения, польскому обществу комфортно и в этих границах — «а зачем нам эти границы, если столько людей уже погибло за Украину?» — сказал он.

Польское общество начинает вести себя не совсем так, как в 2014 году, когда был энтузиазм вражды с Россией, подчеркнул Колташов.

«Сейчас мы видим не людей, которые бегут в военкоматы, а тех, которые бегут из Польши, чтобы не попасть в жернова. Сильное воздействие на польское общество имеют потери, которые несут украинцы, огромные людские потери создают у польского обывателя вовсе не энтузиазм по поводу расширения Польши. Он понимает, что за это ему придется платить очень дорого», — заключил политолог.

Ранее в этот день глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что для властей Польши в условиях конфликта на Украине всё более острой становится тема пересмотра границ.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман также указал на то, что Польша на протяжении практически всей своей истории пыталась заполучить чужие территории.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что в Варшаве вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной. По его словам, Польша, не имея интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего, «черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе».

В нынешних обстоятельствах власти Польши решили, что шанс поглотить остатки Украины может быть реализован или сейчас, или уже никогда, отметил зампред Совбеза РФ.