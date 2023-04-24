Новую смотровую площадку с видом на море обустроят в Светлогорске
В Светлогорске (Калининградская область) на месте незаконных построек обустроят новую смотровую площадку. Об этом администрация горокруга сообщает в соцсети «ВКонтакте».
«История участка с кадастровым номером 39:17:010004:74 по улице Динамо, 1–1а тянется с 2017 года. Именно тогда Калининградский областной суд вынес решение о незаконном самострое», — говорится в сообщении властей.
Как уточняет ИА FlashNord, люди, арендовавшие смежный участок, возвели на чужой территории беседки, площадку, хозпостройки и огородили всё забором. Соответствующих разрешений у них не было.
Суд постановил снести незаконные постройки, но арендаторы решение так и не исполнили. Теперь местные власти примут меры к освобождению территории, на которой в дальнейшем планируется обустроить открытую смотровую площадку.