В ООН исключили полный уход из Судана

Организация Объединенных Наций (ООН) не покидает Судан полностью. Об этом 24 апреля заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

«Совместно с нашими партнерами в гуманитарных организациях мы проводим реконфигурацию присутствия в Судане. Но хочу сказать предельно ясно — мы не покидаем страну», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее в этот день в офисе генсека ООН сообщили, что сотни сотрудников организации и их семей эвакуированы из Хартума и других мест в Судане.

23 апреля стало известно, что жителям Судана практически полностью недоступен выход в Сеть. Ограничение соединения было зафиксировано после эвакуации иностранных дипломатов на фоне боевых действий между армией страны и силами быстрого реагирования (СБР) Судана.

Ранее, 21 апреля, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила на брифинге, что число погибших в столкновениях в Судане превысило 400 человек, пострадало свыше 3,5 тыс. жителей страны.

16 апреля Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сообщила о временном прекращении работы в Судане после гибели трех сотрудников миссии. В настоящий момент ВПП занимается изучением ситуации и не может выполнять свою работу, пока безопасность сотрудников программы не может быть гарантирована.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мохаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.