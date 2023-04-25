Бурная деятельность

Геомагнитная буря, которая началась 23 апреля и продолжается до сих пор, имеет шансы стать одной из самых мощных в текущем цикле солнечной активности, то есть с января 2020 года.

Наиболее мощные геомагнитные бури обычно являются следствием больших энерговыделений на Солнце. Вспышки довольно быстро достигают орбиты Земли — на это требуется около двух суток.

Нынешняя буря — третья мощная в этом году. Первая случилась 27–28 февраля. Максимальный Kp-индекс (отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трех часов) у нее достигал значения 7. Следующая возникла 23–25 марта — со значением 8. Нынешняя уже достигла показателей мартовской и может превысить их.

Магнитные бури по своей мощности делятся на пять классов. Но явления высшего, пятого, класса не очень частые — за всю историю наблюдений (с 1755 года) их зарегистрировано 41. Последняя — в октябре 2003 года. Сильные бури этого года, в том числе и нынешняя, относятся к 3-му и 4-му классам, то есть до абсолютных рекордов им далеко.

Геомагнитные бури сопровождают нас постоянно, и бояться их не нужно. Во второй половине ХХ века в год в среднем регистрировалось 50–55 бурь, в последние годы это количество уменьшилось до 20–30. Это связано с тем, что солнечная и геомагнитная активность в ХХI веке намного ниже, чем в ХХ.

Геомагнитная активность много на что влияет. Бури формируют состояние космической погоды в околоземном космическом пространстве, а оно влияет на космическую инфраструктуру, которая для жизни человека всё более и более важна — безопасность космических аппаратов, коммуникация, связь, телевидение, навигация и прочее. Сейчас существует много областей жизни, в которых важны спутниковые данные и наблюдения. А в периоды больших магнитных бурь проводить спутниковые наблюдения становится проблематично.

Влияют геомагнитные бури и на наземные структуры — на линии электропередачи, автоматику на северных железных дорогах. Даже на полеты птиц, которые ориентируются по магнитному полю Земли и могут сбиваться с пути.

Людей обычно больше волнует влияние бурь на их здоровье. Но СМИ часто заставляют их волноваться гораздо больше, чем нужно. Да, безусловно, оно есть, но гораздо слабее, чем, например, воздействие погоды, окружающей среды или рациона питания.

Кроме того, четко отделить влияние космической погоды на здоровье от других факторов очень тяжело, так как в этой области проведено очень мало исследований. И на этой почве очень много спекуляций.

Нужно помнить, что человек всегда жил в условиях переменной солнечной и геомагнитной активности и в среднем за всю жизнь испытывает на себе 3–4 тыс. магнитных бурь. Ученые давно не только изучают магнитные бури, но и стараются прогнозировать их. Ведь можно значительно снизить отрицательное влияние магнитных бурь, если знать заранее, когда и что будет. В ИЗМИРАНе для этого в 1998 году был создан Центр прогнозов космической погоды.

Но помимо отрицательного влияния на многие аспекты человеческой жизнедеятельности, геомагнитные бури сопровождаются и таким прекрасными явлениями как полярные сияния. Чем интенсивнее буря, тем более ярким они будут, и их можно видеть не только на высоких широтах, но и даже в таких местах, для которых эти явления природы не свойственны (например, в Москве, Брянске и даже в Оренбурге). Многие люди следят за прогнозами магнитных бурь не для того, чтобы испугаться, а чтобы зарядить свою камеру, купить билеты на Север, насладиться прекрасными видами и сделать замечательные фото или видео.

Автор — старший научный сотрудник Отдела космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН

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