В Нижегородской области мужчина пытался заживо сжечь соседей из-за ремонта

В Нижегородской области мужчина попытался заживо сжечь своих соседей из-за шумного ремонта. Об этом 24 апреля сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел 23 апреля в поселке 1 Мая. 56-летний мужчина в нетрезвом состоянии наполнил канистру бензином, поджег его и вылил горящую жидкость на своих соседей по придомовому участку — 67-летних мужчину и женщину. Потерпевшие смогли потушить на себе пламя, однако получили ожоги и были госпитализированы.

По данным следствия, причиной такого поступка стали ремонтные работы, которые проводили на своем участке соседи подозреваемого. Мужчина был недоволен шумом шлифовальной машины, используемой в работе.

Нападавший был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом»).

Ранее, 14 апреля, стало известно, что в Тюменской области мужчина пострадал от рук соседа, метнувшего в него гранату из-за громкой музыки. В результате инцидента пострадавший получил ранения таза, бедра и был доставлен в областную больницу.

До этого, 18 января, мужчина до смерти избил своего соседа по общежитию после того, как тот попросил его заварить «Доширак». Конфликт начался из-за того, что вместо кипятка лапшу быстрого приготовления залили горячей водой из-под крана.