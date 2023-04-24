Автомобиль сбил группу пешеходов в центре Иерусалима

Автомобилист сбил группу пешеходов в центре Иерусалима в понедельник, 24 апреля, несколько человек пострадали, водитель машины нейтрализован на месте. Об этом рассказали в пресс-службе израильской полиции.

«Поступило сообщение о водителе, наехавшем на прохожих на улице Агриппы в Иерусалиме. В результате инцидента есть несколько пострадавших. Подозреваемый был нейтрализован, крупные силы полиции стянуты к месту происшествия», — сообщает полиция в Twitter.

Пресс-служба израильской службы скорой помощи уведомила об оказании помощи пострадавшим, один из них находится без сознания. Газета The Jerusalem Post сообщила, что ДТП произошло неподалеку от рынка Махане-Иегуда — это одна из наиболее оживленных торговых зон в центре Иерусалима.

В середине марта в Канаде пикап наехал на пешеходов. ДТП произошло в городе Амки в провинции Квебек. В результате аварии два человека погибли, девять пострадали. Среди погибших — пожилые мужчины старше 60 лет. 38-летний водитель сдался полиции. Его задержали за скрытие с места ДТП.