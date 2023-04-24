В Минэнерго назначили главу департамента развития газовой отрасли

Артем Верхов назначен директором департамента развития газовой отрасли по приказу главы российского Минэнерго Николая Шульгинова. Об этом информирует пресс-служба ведомства в понедельник, 24 апреля.

Ранее Верхов был заместителем департамента нефтегазового комплекса Минэнерго, отмечает «Нефть и капитал».

Артем Верхов родился 1986 году. В 2008 году он окончил РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по специальности «разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений», а в 2013-м — Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «финансы и кредит».

Верхов работал в «Варьеганнефти», а также во «ВНИИнефть». В Минэнерго он пришел в 2009 году, а где спустя 10 лет занял должность замдиректора департамента нефтегазового комплекса.