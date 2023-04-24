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Мужчина пострадал при пожаре в жилом доме в Орловской области

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В Урицком районе Орловской области в результате пожара в жилом доме пострадал мужчина 1963 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел 23 апреля, загорелся жилой дом и хозяйственные постройки в селе Бунино. До прибытия спасателей местные жители эвакуировали из горящего строения шесть человек, в том числе двоих детей. Мужчина 1963 года рождения был госпитализирован.

В результате пожара жилой дом выгорел изнутри, сгорела кровля, пишет InfoOrel.ru. Также огнем уничтожена хозпостройка. Две соседние постройки удалось спасти. Причина возгорания устанавливается.

22 апреля пожар произошел в поселке Яган в Удмуртии. Трое мужчин помогли женщине с детьми выбраться из горящего дома.

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