Мужчина пострадал при пожаре в жилом доме в Орловской области
В Урицком районе Орловской области в результате пожара в жилом доме пострадал мужчина 1963 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел 23 апреля, загорелся жилой дом и хозяйственные постройки в селе Бунино. До прибытия спасателей местные жители эвакуировали из горящего строения шесть человек, в том числе двоих детей. Мужчина 1963 года рождения был госпитализирован.
В результате пожара жилой дом выгорел изнутри, сгорела кровля, пишет InfoOrel.ru. Также огнем уничтожена хозпостройка. Две соседние постройки удалось спасти. Причина возгорания устанавливается.
22 апреля пожар произошел в поселке Яган в Удмуртии. Трое мужчин помогли женщине с детьми выбраться из горящего дома.