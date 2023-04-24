Независимый авиафестиваль России «Небо: теория и практика» соберет всех влюбленных в небо

27 и 28 мая на аэродроме Черное в подмосковной Балашихе пройдет VI фестиваль «Небо: теория и практика». Большой семейный фестиваль объединит всех, кто любит небо, неравнодушен к самолетам, космосу и новым технологиям. В его программе — показательные выступления чемпионов Европы и мира, выставка необычной летной техники, чемпионат Московской области по вертолетному спорту, чемпионат по гонкам на дронах и большая «наземная» программа с участием музеев, аэроклубов, частных космических компаний, летных школ, пилотов, космонавтов и многих других.

Фестиваль «Небо: теория и практика» — это территория обитателей воздушной стихии: здесь будут представлены самолеты и вертолеты, аэростаты и планеры, беспилотники и парапланы, космические спутники и ракеты. Его главная цель — показать детям и взрослым, как мечты могут перерасти в увлечения, а хобби — в профессию. А еще — рассказать, как найти свое призвание, где научиться строить космические корабли, и доказать, что каждый может стать летчиком, космонавтом или пилотом дрона.

«Хобби, которое становится профессией, — это и есть главная мысль фестиваля. Не так уж и важно, станет наш юный гость пилотом, инженером или промышленным дизайнером. Может, он создаст новый спутник или уникальное программное решение. Возможно, станет оператором беспилотника и будет исследовать морские глубины или снимать кино. Наша задача — проявить в нем интерес. «Зажечь глаза и удивить, рассказать, что мечтать и создавать — это самое увлекательное, что может быть в жизни, — говорит генеральный продюсер фестиваля Адриан Хмельницкий. — А для родителей «Небо: теория и практика» — повод провести время с детьми в увлекательной атмосфере, порадоваться их успехам и продолжить творческий процесс после фестиваля».

Программа фестиваля проходит и в небе, и на земле. «27–28 мая можно всё трогать, крутить, собирать, залезать, смотреть и слушать, — рассказывает Адриан Хмельницкий. — Подняв голову вверх, в небо, увидеть уникальных спортсменов и изобретателей. Стать свидетелем гонки дронов, познакомиться с современными ракетами и спутниками, самолетами и вертолетами. В течение восьми часов каждый день в небе всё будет шуметь, жужжать и дымить, крутиться и вращаться. А на земле вузы и колледжи, современные музеи, компании — производители планеров, беспилотников, самолетов и вертолетов поделятся своими историями и достижениями, расскажут о планах. История, современность и будущее ждут на аэродроме Черное всего в 14 км от МКАД».

Традиционно гостей фестиваля ждет авиашоу от пилотажных групп малой авиации, показательные полеты новейших образцов летной техники, а также исторических самолетов. В рамках фестиваля состоятся чемпионат Московской области по вертолетному спорту и Кубок Московской области по спорту сверхлегкой авиации. В год столетия отечественного планеризма большую программу готовит Федерация планерного спорта России.

В программе много других зрелищных событий, например показательные выступления парашютистов и мотопарапланеристов, захватывающие трюки от чемпионов Европы и мира, полеты рекордсменов. Также на фестивале состоится выступление единственной в мире пилотажной группы на реактивных планерах «Восходящий поток». Суперзрелищное шоу покажет первая в России профессиональная пилотажная группа на поршневых самолетах «Первый полет». В составе группы — мастера спорта международного класса, действующие абсолютные чемпионы Европы и мира по высшему пилотажу.

Отдельный раздел программы будет посвящен беспилотникам: здесь их можно будет увидеть во всей красе на показательных выступлениях, научиться самостоятельно собирать и управлять ими, а также поболеть за любимчиков в гонках на дронах. Во время фестиваля пройдет второй этап Drone Sports League 2023 — чемпионат крупнейшей в России лиги по гонкам на спортивных квадрокоптерах. В гонках примут участие более 80 профессиональных спортсменов дрон-рейсинга из 20 регионов нашей страны. В командных гонках свое мастерство покажут 10 профессиональных команд дивизиона Pro из Москвы, Красноярска, Нижнего Новгорода, Белгорода, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. А также 10 команд начинающих спортсменов, которые будут соревноваться в отдельном дивизионе Junior. Эти команды представляют образовательные учреждения Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Красноярска и Белгорода.

Есть что посмотреть, чем восхититься и на земле. Фестивальная территория будет тематически поделена на зоны, посвященные разным направлениям — космосу, образованию, детям, музейным проектам и многому другому. Каждая зона включает в себя множество площадок-участников, где каждый гость сможет найти себе интересное занятие, узнать что-то новое и просто отлично провести время.

Билеты на фестиваль уже поступили в продажу на сайте https://myskymsk.ru/. Дети до семи лет смогут побывать на «Небе» бесплатно.