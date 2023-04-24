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Дело возбудили после гибели женщины при пожаре в лаборатории во Владивостоке

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Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудницы научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, получившей серьезные ожоги при пожаре в лаборатории. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Пожар произошел 10 апреля при пересеве культуры клеток растений и работе с реагентами. Ведущий инженер, женщина 1949 года рождения, использовала в работе горелку, от которой на ней вспыхнула одежда, пишет ИА PrimaMedia.

Пострадавшую доставили в больницу с ожогами 3-й и 4-й степени 70% тела. 19 апреля она скончалась.

«В день происшествия прокуратура района организовала выездную проверку, по результатам которой установлено, что ведущий инженер допущена к работе в период нахождения на листке нетрудоспособности, с нарушениями технологического процесса», — говорится в сообщении прокуратуры.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека»). Ведется расследование.

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