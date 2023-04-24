Демонтаж старого оборудования завершили на «Чернышевской» в Петербурге

На станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге завершили демонтаж старого оборудования и приступили к бетонным работам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«До конца августа 2023 года специалистам АО «Метрострой Северной столицы» предстоит уложить более 1000 кубометров строительного материала. Это наиболее ответственный и сложный этап реконструкции», — говорится в сообщении властей.

Работы ведутся в зоне расположения эскалаторов, угол наклона там составляет 30 градусов. В ближайшее время там также демонтируют опоры, установленные для старых эскалаторов, уточняет телеканал «78».

В рамках реконструкции на «Чернышевской» установят четыре новых подъемных механизма. Модернизация позволит увеличить пропускную способность станции примерно на 6,5 тыс. человек в день.