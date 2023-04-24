Стихийную свалку ликвидировали в Конаковском районе

Несанкционированную свалку отходов вдоль дороги ликвидировали после обращения жителей деревни Старое Домкино Конаковского района. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Тверской области в понедельник, 24 апреля.

Сотрудники ведомства установили, что свалка разрослась на площади 921 кв. м. В жару от нее исходил зловонный запах, от которого страдали жители близлежащей деревни. Также существовал риск, что мусор загорится, отмечают «Тверские ведомости».

На организацию, которая обслуживала дорогу, подали в суд с требованием убрать свалку. Также к работам привлекли владельца лесного участка, на котором размещен мусор.

Все работы по ликвидации свалки были выполнены. Чтобы в том же месте не образовалась новая, установили кагат для сбора отходов.

Ранее в апреле сообщалось, что проработавшую полвека свалку ликвидируют в Астраханской области. Площадь свалки составляет 14,3 га, она расположена в селе Енотаевка. После ее ликвидации экоусловия улучшатся для 7 тыс. жителей района.