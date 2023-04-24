В частном секторе Люберец произошел крупный пожар

Пожар произошел в частном секторе в подмосковных Люберцах, сообщает источник «Известий» в понедельник, 24 апреля.

По данным МЧС, огонь распространился на два дома на Быковском шоссе. В соцсетях появились первые кадры с места происшествия.

Собеседник агентства также уточнил, что возгоранию присвоен второй ранг сложности. Информации о пострадавших не поступало.

В минувшую субботу, 22 апреля, в Люберцах загорелся металлический цех по утилизации пластика и резины. По данным МЧС, пожарные локализовали возгорание на площади 1500 кв. м. К тушению было привлечено 38 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.