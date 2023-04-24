Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать базу Черноморского флота в Севастополе катерами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе с помощью быстроходных беспилотных катеров. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, около 3:30 мск три безэкипажных быстроходных катера Украины предприняли попытку напасть на российскую военную базу. В результате все аппараты противника были ликвидированы на подходе к Севастопольской бухте.

Представитель Минобороны добавил, что российская сторона не понесла потерь.

Об атаке надводных беспилотников на Севастополь сообщил губернатор города Михаил Развожаев ранее в понедельник. Он отметил, что один дрон уничтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам.

22 марта Развожаев заявил, что Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников в городе. Объекты противника пытались проникнуть в бухту, по ним велся огонь из стрелкового оружия. Также по цели отработала противовоздушная оборона. Он добавил, что от взрывов уничтоженных дронов в зданиях на улице Ленина повыбивало стекла, но пострадавших нет.

В ночь на 21 марта, беспилотники были сбиты в районе Джанкоя в Республике Крым, также сработала система ПВО. В результате пострадал один человек, уведомил глава региона Сергей Аксенов. По информации главы города Джанкоя Игоря Ивина, обломки дронов нашли на двух улицах. Кроме того, в центре города рядом со школой загорелся продуктовый магазин.

После этого Ивин сообщил о введение в Джанкое ЧС муниципального уровня. Он также подчеркнул, что потерпевшим положена компенсация из средств резервного фонда.

1 марта в Минобороны РФ заявили о предотвращении попытки проведения Киевом массированной атаки беспилотников на объекты Крыма.