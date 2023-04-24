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Гражданство и ВНЖ в Крыму и Севастополе получили несколько сотен европейцев и американцев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Вид на жительство (ВНЖ) и гражданство в Крыму и Севастополе получили более 350 граждан стран Европы и США. Об этом в МВД России сообщили в понедельник, 24 апреля.

На конец прошлого года ВНЖ в этих регионах имели граждане Германии (58 чел.), Литвы (40 чел.), Латвии (30 чел.), Эстонии (23 чел.), США (21 чел.) и Италии (16 чел.), пишет «Абзац». Также ВНЖ в Крыму и Севастополе получили люди из Польши, Сербии, Болгарии и Великобритании, Нидерландов, Греции, Испании, Франции и Швейцарии.

В 2022 году иностранцы из США и Европы также получали гражданство России в Крыму и Севастополе, прежде всего представители Германии (39 чел.), Латвии (16 чел.) и Литвы (14 чел.). Российский паспорт оформили также граждане Италии, США, Великобритании, Сербии, Эстонии, Франции , Польши, Чехии и Греции.

По словам главы комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, значительную долю переехавших на территорию полуострова составляют люди, которые были связаны с Россией или Советским Союзом. Но среди прибывших есть и коренные жители стран Запада.

«Как правило, это российские немцы, которые выезжали на ПМЖ в конце 1980-х и 1990-х годах. Сейчас они возвращаются и обустраиваются. Тем, кто знает русский язык, проще интегрироваться. Я уже сталкивался с тем, что приезжают коренные жители Германии», — сказал он.

Он отметил, люди из стран Запада переезжают в Крым по самым разным причинам, в том числе из-за недовольства разрушением традиционных ценностей на Западе.

«Первое — раннее сексуальное воспитание в школах. Разрушение христианских ценностей. Одно время напрягали беженцы. Потому что беженцев Европа в целом принимала много», — сказал Гемпель, добавив, что у многих присутствует ностальгия.

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В марте в России упростили процедуры трудоустройства и получения вида на жительство для иностранных IT-специалистов, сообщает телеканал «360».

В том же месяце Минцифры предложило бессрочно обнулить налог на прибыль IT-компаниям.

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