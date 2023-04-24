Труп бездомного нашли в лесном шалаше в Калужской области

Тело неизвестного мужчины обнаружили в лесу неподалеку от сельского поселения «Совхоз Боровский» Калужской области, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в понедельник, 24 апреля.

Труп нашли накануне. Следователи выяснили, что погибший вел бродяжнический образ жизни и жил в лесу в шалаше, отмечает газета «Весть».

Проводится процессуальная проверка, устанавливается личность мужчины. Также назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.

Ранее в апреле сообщалось, что труп мужчины извлекли из реки Лыбедь в Рязани. Внешних признаков насильственной смерти на теле не было.