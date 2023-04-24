WSJ узнала о нехватке сотрудников на оборонных предприятиях Запада

Спрос на оружие, поставляемое странами Запада Украине, создал дефицит сотрудников оборонных предприятий Евросоюза (ЕС) и США. Об этом 24 апреля сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, на предприятиях, изготавливающих вооружения и боеприпасы, не хватает тысяч специалистов.

«У некоторых специалистов есть сомнения по поводу работы на военно-промышленный комплекс (ВПК). Оборонные компании пытаются конкурировать за работников в сфере, которая и так уже давно не справляется с задачами по набору персонала», — говорится в сообщении.

Один из британских рекрутеров, набирающий персонал для оборонной промышленности, отметил, что для этой сферы всегда трудно набирать специалистов из-за узкой специализации.

Он привел пример, что MBDA (ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем) в настоящее время ищет инженера по боеголовкам, а Rheinmetall (немецкий производитель военной техники и вооружения) набирает экспертов по виртуальной реальности.

«Если на обычные рабочие места претендентов много, то кандидаты на более квалифицированные должности — штучный товар», — рассказал изданию управляющий директор Rheinmetall BAE Systems Land, совместного предприятия по производству танков и бронемашин, Колин Макклин.

Из-за проблем в найме персонала возникает кризис цепочки поставок для оборонной промышленности, так как подрядчики испытывают трудности с выполнением заказов, резюмировали авторы статьи.

Ранее, в середине апреля, министр армии США Кристин Вормут отметила, что конфликт на Украине показал недооценку Вашингтоном использования боеприпасов в вооруженных конфликтах. Она оказалась заниженной.

По словам Вормут, США плотно работают с партнерами и предприятиями оборонно-промышленной отрасли над производством боеприпасов, для того чтобы иметь возможность не только продолжить помогать Киеву, но и пополнять собственные запасы.

В феврале в Пентагоне признались, что специальная военная операция (СВО) на Украине показала неспособность американского ВПК производить необходимый объем боеприпасов. В настоящее время приоритетом для Штатов стало увеличение производства боеприпасов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.